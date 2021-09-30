Врач рассказала, как не спутать COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус

При коронавирусе зачастую поднимается высокая температура, ухудшаются симптомы и могут возникнуть осложнения.

Все мы периодически плохо себя чувствуем. Однако отличить коронавирус от другого любого вируса порой бывает непросто. Врач-педиатр Екатерина Юрьева рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", как отличить ковид от респираторно-синцитиального вируса.

Как рассказала медик, при коронавирусе зачастую поднимается высокая температура, ухудшаются симптомы и могут возникнуть осложнения. При респираторно-синцитиальном вирусе человек ощущает слабость, у него появляется сухой кашель, но болезнь обычно не сопровождается высокой температурой и осложнениями.

Ранее врач Лев Авербах рассказал, почему он считает, что четвертая волна коронавируса будет сильнее предыдущих и почему стоит забыть о коллективном иммунитете.

Фото: Piter.tv