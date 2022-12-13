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За последние две недели Эрмитаж второй раз закрылся по "техническим причинам"
Сегодня, 17:23
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За последние две недели Эрмитаж второй раз закрылся по "техническим причинам"

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Все остальные комплексы музея работают в штатном режиме.

За последние две недели Эрмитаж второй раз закрылся по "техническим причинам". Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

Посетители, которые купили билеты, но были вынуждены покинуть учреждение по требованию администрации, могут посмотреть экспозицию после возобновления работы музея или в любой другой день. Речь идет о посетителях, которые хотели прийти после 15 часов. 

Отметим, что все остальные комплексы музея работают в штатном режиме. Точная причина случившегося не названа.

Ранее на Piter.tv: в понедельник лжеминеры "атаковали" Эрмитаж.

Фото: Piter.tv

Теги: закрытие музея, культура, музей, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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