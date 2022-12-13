Все остальные комплексы музея работают в штатном режиме.

За последние две недели Эрмитаж второй раз закрылся по "техническим причинам". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Посетители, которые купили билеты, но были вынуждены покинуть учреждение по требованию администрации, могут посмотреть экспозицию после возобновления работы музея или в любой другой день. Речь идет о посетителях, которые хотели прийти после 15 часов.

Отметим, что все остальные комплексы музея работают в штатном режиме. Точная причина случившегося не названа.

Ранее на Piter.tv: в понедельник лжеминеры "атаковали" Эрмитаж.

Фото: Piter.tv