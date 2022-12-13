За последние две недели Эрмитаж второй раз закрылся по "техническим причинам". Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Посетители, которые купили билеты, но были вынуждены покинуть учреждение по требованию администрации, могут посмотреть экспозицию после возобновления работы музея или в любой другой день. Речь идет о посетителях, которые хотели прийти после 15 часов.
Отметим, что все остальные комплексы музея работают в штатном режиме. Точная причина случившегося не названа.
Ранее на Piter.tv: в понедельник лжеминеры "атаковали" Эрмитаж.
Фото: Piter.tv
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