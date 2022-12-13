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В понедельник лжеминеры "атаковали" Эрмитаж
Сегодня, 9:05
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В понедельник лжеминеры "атаковали" Эрмитаж

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Ничего опасного полицейские не нашли.

Накануне, 13 февраля, злоумышленники "заминировали" Эрмитаж и еще 43 объекта в Петербурге. Выяснилось, что это была шутка. 

По информации Piter.tv, на почту музея пришло письмо, в котором угрожали взорвать 44 локации в Северной столице. Правоохранителям пришлось проверить все объекты.

В ходе проведения обследования взрывчатых устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, эвакуацию по решению администрации проводить не стали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter: рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото:  Piter.tv

Теги: атаковали эрмитаж, лжеминеры, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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