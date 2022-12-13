В понедельник лжеминеры "атаковали" Эрмитаж

Ничего опасного полицейские не нашли.

Накануне, 13 февраля, злоумышленники "заминировали" Эрмитаж и еще 43 объекта в Петербурге. Выяснилось, что это была шутка.

По информации Piter.tv, на почту музея пришло письмо, в котором угрожали взорвать 44 локации в Северной столице. Правоохранителям пришлось проверить все объекты.

В ходе проведения обследования взрывчатых устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, эвакуацию по решению администрации проводить не стали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter: рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.tv