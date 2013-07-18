За последние два месяца пользователями "Пушкинской карты" стали еще 35 тыс. жителей Петербурга

Номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составляет 5 тыс. рублей.

Число пользователей "Пушкинской карты" стало больше на 35 тыс. человек. Столько человек приняли участие в программе за последние два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

На сегодняшний день преимущества карты уже оценили порядка 430 тысяч молодых петербуржцев. Пресс-служба администрации города

Напомним, что номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составляет 5 тыс. рублей. Ей молодые люди могут оплатить билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

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