Зарегистрировано 2 028 петербуржцев, из которых уже 1 275 прошли аккредитацию и обучение.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что за помощью к волонтёрам в Петербурге обратилось 453 человека. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией "Петербург против коронавируса".

В оперштабе отметили, что к 8 апреля в Петербурге зарегистрировали более двух тысяч горожан, из которых уже 1 275 прошли аккредитацию и обучение.

По последним данным, с начала пандемии в городе выявлено 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что почтовым отделениям в Петербурге урежут часы работы.

Фото:Пресс-служба администрации Ленинградской области