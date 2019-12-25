В среду, 8 апреля, стало известно о том, что за помощью к волонтёрам в Петербурге обратилось 453 человека. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией "Петербург против коронавируса".
В оперштабе отметили, что к 8 апреля в Петербурге зарегистрировали более двух тысяч горожан, из которых уже 1 275 прошли аккредитацию и обучение.
По последним данным, с начала пандемии в городе выявлено 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее мы сообщали о том, что почтовым отделениям в Петербурге урежут часы работы.
Фото:Пресс-служба администрации Ленинградской области
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