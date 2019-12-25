В компании напоминают о том, что по возможности в условиях режима самоизоляции следует воздержаться от похода на почту и использовать альтернативные каналы электронной связи.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что почтовым отделениям в Петербурге урежут часы работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отделения будут работать только пять дней в неделю. Однако в "Почте России" напомнили горожанам о том, что по возможности следует воздержаться от похода на улицу из-за коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в штатном режиме все же работают около 10 отделений в Северной столице, среди них "Почта России" на Невском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге горячая линия МФЦ перешла на усиленный режим работы.

Фото:Piter.TV