В среду, 8 апреля, стало известно, что в Петербурге горячая линия МФЦ перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.
Как оказалось, за первые полчаса работы операторам поступило более 10 тысяч звонков. Кроме того, около 150 человек в этот момент дожидались своей очереди.
"Максимальное время выдачи готовых результатов не превышает 10 минут, поэтому все, кому получить документы необходимо, успеют сделать это до 10 апреля",
— сказано в сообщении.
Напоним, что с 7 по 10 апреля городские МФЦ работают по предварительной записи. В отделения осуществляется лишь выдача документов по заявлениям.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом.
Фото:pixabay
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