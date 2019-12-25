При этом транспортные компании смогут рассчитывать на отмену авансовых платежей по транспортному налогу.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом. Соответствующие изменения внесены по инициативе губернатора Александра Беглова.

Беглов предложил помочь петербургским бизнесу через снижение части установленных на городском уровне налогов. При этом транспортные компании смогут рассчитывать на отмену авансовых платежей по транспортному налогу. А гостиничный бизнес может рассчитывать на снижение налога на имущество на 50% на весь текущий год.

Соответствующий законопроект приняли во втором чтении.

Отметим, что во время заседания некоторые петербургские депутаты предложили расширить преференции. Например, Борис Вишневский заявил, что в Северной столице необходимо снижение налога на имущество на предприятия общепита. В свою очередь Ирина Иванова предложила снизить средний размер зарплат, которые должны платить компании.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса.

Фото:Беглов/вк