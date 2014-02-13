Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За помощь в обмане пенсионерки на 500 тысяч рублей житель Балашихи стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 67-летней женщине позвонил якобы оператор телекоммуникационной компании, который предложил продлить договор на оказание услуг связи и попросил назвать ее паспортные. На следующий день с потерпевшей связались якобы полицейские, которые сообщили о попытках хищения у нее денежных средств и порекомендовали пенсионерке передать свои накопления посыльному для "деклалирования".

Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Курьером оказался задержанный 18-летний житель Балашихи. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии мошенница развела доверчивых граждан на 300 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА