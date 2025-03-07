В Башкирии мошенница развела доверчивых граждан на 300 млн рублей

Женщина предлагала потерпевшим вложиться в прибыльные проекты или взять кредиты.

Российские правоохранительные органы на территории Башкирии пресекли противоправную деятельность со стороны местной жительницы. Женщина подозревается в многомиллионном мошенничестве. Предварительно полицейскими установлено, что индивидуальный предприниматель из города Уфы в течение нескольких лет использовала различные криминальные схемы для хищения личных сбережений граждан. Фигурантка расследования входила в доверие к людям, а далее под различными предлогами убеждала их вложить денежные средства в строительный бизнес или другой прибыльный проект. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк.

Меры конспирации, в том числе смена установочных данных, не помогли ей "замести следы". В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности и задержание всех соучастников. пресс-служба МВД РФ

В МВД добавили, что нередко злоумышленница предлагала потерпевшим взять кредит. Небольшую часть суммы она возвращала назад потерпевшим, а оставшуюся забирала себе, обещая, что в дальнейшем сама выплатит этот заем. Для убедительности мошенница нотариально оформляла обязательства о намерении погашать кредит. Однако затем она не выполняла данные обещания. Общий материальный ущерб от ее деятельности превышает триста миллионов рублей. В феврале 2024 года злоумышленница сменила фамилию и отчество ради продолжения криминального заработка. Сейчас в отношении подозреваемой ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе обысков оперативниками изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и техника.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк