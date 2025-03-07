В Югре осудят группу лжесоцработников, совершавших аферы под видом проведения денежной реформы

В уголовном деле заявлено шесть эпизодов хищения денег у граждан из нескольких регионов страны.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осудят группу "социальных работников", совершавших аферы под видом проведения денежной реформы. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Следователи из Нижневартовска завершили расследование уголовного дела в отношении организатора криминальной схемы и ее участников. Мошенники занимались хищением денежных средств у населения страны из резличных регионов.

Уточним, что ранее судимая за эпизоды мошенничества жительница Крыма 1977 года рождения, представляясь потерпевшим социальным работником, звонила пожилым людям на стационарные телефоны. Она говорила о необходимости обменять все имеющиеся банкноты на новые купюры в связи денежной реформой. В том случае, если пенсионеры соглашались на то, то злоумышленница на машине приезжала по адресу их проживания вместе с двумя своими подельниками. Ими оказались двое безработных жителей Московской области 1978 и 1987 года рождения.

Один из мужчин исполнял роль водителя, а второй – курьера. В квартиру к жертвам обмана заходил только криминальный посыльный. Он забирал у потерпевших деньги, обещая вскоре вернуть обновлённые купюры. пресс-служба МВД РФ

В дальнейшем преступники никому и ничего не возвращали. Таким образом банда украла сбережения у двух жителей Югры, трёх жителей Белгородской области и у одного жителя Свердловской области. Общая сумма материального ущерба превысила два миллиона рублей. Одной из обманутых клиенток стала женщина 1938 года рождения, проживающая в Нижневартовске. Она отдала аферистам 650 тысяч рублей.

Обвиняемые были задержаны в Сургуте сотрудниками полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии. У них были изъяты банковские и SIM-карты, мобильные телефоны и компьютерная техника. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело, возбуждённое по шести эпизодам мошенничества. Сейчас его материлалы вместе утверждённым обвинительным заключением направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа