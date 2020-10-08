За полмесяца с улиц Петербурга планируют вывезти весь снег

Администрации некоторых районов города определили 60 адресов для временного складирования снега.

В четверг, 25 февраля, заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что ведомство планирует вывезти снег с улиц города за две недели.

Однако при нынешних погодных условиях сроки вывоза снега с улиц варьируются от 8 до 156 дней, и дорожники ориентируются на максимум.

В администрациях районов Петербурга определили 60 адресов для временного складирования снега сроком до 3 месяцев и 53 – для перегруза, что снизит нагрузку на снеполавильные и снегоприемные пункты "Водоканала".

Кроме этого, по словам председателя жилищного комитета Виктора Борщева, из 10 тысяч потенциально опасных в плане образования сосулек крыш почищены около 7 тысяч.

Ранее мы писали, что дворники Петербурга вывезли более 57 тысяч тонн снега за сутки.

Фото: Piter.TV