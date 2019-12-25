Дворники Петербурга вывезли более 57 тысяч тонн снега за сутки

За праздники выпало 33 см снега.

В четверг, 25 февраля, дорожные службы Петербурга продолжают ликвидировать снежные осадки, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

За праздники покров осадков составил 33 см снега. Петербуржцы могут ознакомится с графиками вывоза снега с улиц и зачистки дорог. Вся информация обновляется каждый день на сайте Смольного.

Отмечается, что предприятия вывезли сверх плана снег с 327 локаций из 428 участков. Работы продолжаются. Уборку проводят 214 погрузчиков и 275 самосвалов, которые свозят снег в 11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 26 февраля ожидаются мокрый снег и дождь.

Фото: Piter.TV