За полгода в Петербурге ввели в эксплуатацию 1,7 млн "квадратов" жилья

Число составляет более 64% от планируемых объемов.

Сегодня, 31 июля, в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга сообщили о том, что за полгода 2023-го было введено в эксплуатацию 1,7 млн "квадратов" жилья.

Число составляет более 64% от планируемых объемов. По состоянию на 1 июля, введено в действие 197 многоквартирных домов на 39 026 квартир (строительство и реконструкция), 470 объектов индивидуального жилищного строительства и 73 – производственных мощностей и социальной инфраструктуры.

Лидером считается Приморский район – почти 475 тыс. "квадратов". Кроме того, не отстает и Василеостровский район, где темпы ввода жилья увеличились в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ранее на Piter.TV: более 3 млн "квадратов" жилья введут в Петербурге до конца года.

Фото: Piter.TV