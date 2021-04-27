За полгода петербуржцы заключили рекордный объем сделок аренды складов

Во втором полугодии ожидается увеличение доли свободных площадей на 5-6%. Это связывают с сокращением компаниями объемов реализуемой продукции, а также высвобождением иностранными компаниями арендуемых площадей.

За полгода в Петербурге общий объем сделок аренды на рынке складской недвижимости достиг рекордных значений. Так, в городе сдали 194 тысячи квадратных метров. За это время в Петербурге ввели два объекта общей площадью порядка 23,5 тысячи квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные Knight Frank.

До конца текущего года планируется ввести еще 267 тысяч квадратов, из которых 23% – спекулятивные объекты. Доля свободных площадей в объектах классов "А" и "В" составила 1,1% или 45 тысяч квадратных метров. По данным аналитиков Knight Frank, во втором полугодии ожидается увеличение доли свободных площадей на 5-6%. Это связывают с сокращением компаниями объемов реализуемой продукции, а также высвобождением иностранными компаниями арендуемых площадей.

Основная доля спроса пришлась на логистические и транспортные компании и составила 77%. При этом доля вакантных площадей практически не изменилась, увеличившись с 0,7 до 1,11 процента за 6 месяцев.

К концу 2022 года в два раза может вырасти площадь пустующих офисов в Петербурге. Как рассказывают эксперты, есть три причины увеличения количества пустых офисов: уход с российского рынка различных иностранных компаний, переезд компаний в меньшие по площади офисы и перевод части сотрудников на "удаленку", а также ввод новых площадей в эксплуатацию.

Фото: Piter.tv