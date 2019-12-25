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Петербургские приставы за полгода арестовали имущество должников на 4,6 млрд рублей
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские приставы за полгода арестовали имущество должников на 4,6 млрд рублей

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Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

С начала 2021 года сотрудники ФССП реализовали имущества должников в Петербурге на 468 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. судебные приставы за шесть месяцев текущего года произвели 4 366 арестов общей суммой в 4,6 млрд рублей.

На реализации находится имущество должников на миллиард рублей.

Фонд капитального ремонта планирует привлечь коллекторов для взыскания взносов с жителей Ленобласти.

Фото: pexels

 

Теги: арест, имущество, приставы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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