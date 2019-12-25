Петербургские приставы за полгода арестовали имущество должников на 4,6 млрд рублей

С начала 2021 года сотрудники ФССП реализовали имущества должников в Петербурге на 468 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. судебные приставы за шесть месяцев текущего года произвели 4 366 арестов общей суммой в 4,6 млрд рублей.
На реализации находится имущество должников на миллиард рублей.
Фонд капитального ремонта планирует привлечь коллекторов для взыскания взносов с жителей Ленобласти.
Фото: pexels
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