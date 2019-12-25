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Фонд капитального ремонта планирует привлечь коллекторов для взыскания взносов с жителей Ленобласти
Сегодня, 13:15
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Фонд капитального ремонта планирует привлечь коллекторов для взыскания взносов с жителей Ленобласти

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Размер задолженности ленинградцев по уплате взносов на капремонт общего имущества в домах оказался слишком велик для судебных приставов.

Фонд капитального ремонта Ленобласти на конкурсной основе ищет агента по оказанию услуг в сфере истребования задолженностей. Иначе говоря, Фонду требуется коллекторское агентство, которое сможет взыскать с жильцов долги, образовавшиеся из-за неуплаты взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Из ТЗ следует, что подрядчик должен будет выполнить миссию по возвращению 10 499 000 рублей.

Дедлайн для взыскания искомой суммы установлен на 31 декабря 2021 года. Коллекторам будут переданы личные данные должников со всех районов области для ведения переговоров в устной и письменной форме. Почему для этой работы не подошли государственные судебные приставы, ведомство не пояснило, но на услуги коллекторов оно готово потратить два миллиона рублей. 

Ранее в Госдуме заявили, что государству придется гасить долги россиян за ЖКХ. 

Фото: Pexels

Теги: взносы на капремонт, задолженности, коллекторы, общее имущество в многоквартирных домах, судебные приставы, фонд капитального ремонта
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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