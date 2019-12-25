В Госдуме заявили, что государству придется гасить долги россиян за ЖКХ

Сумма задолженности составляет 1,33 трлн рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин рассказал URA.RU, что расплачиваться за долги россиян с предприятиями ЖКХ придется государству. Деньги могут выделить из резервного фонда.

Этот вопрос все равно придется брать на себя правительству. В том числе раскупоривать резервный фонд для того, чтобы провести расчеты с предприятиями ЖКХ и гасить выпадающие доходы. Покупательская способность сегодня такая, что, дай бог, большинству бы хватило денег на продукты и лекарства. ЖКХ в данном плане авторитетов не первоочередное, — сказал он.

По словам депутата, компенсировать платежи придется всем россиянам. Даже тем, кто платил по счетам. Ионин отметил, что ранее население оплачивало порядка 75% от необходимой суммы, то есть некоторая компенсация существовала. Возвращение к ней поможет избежать увеличения объема долгов, считает депутат.

Он отметил при этом, что не получится списать старые задолженности с населения. Дело в том, что срок исковой давности по оплате услуг ЖКХ составляет три года.

В первом квартале этого года задолженность за услуги ЖКХ в России выросла на 2 млрд рублей. Общая сумма составила 1,33 трлн рублей. Такие данные приводит Росстат.

Фото:Piter.TV