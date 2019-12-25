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За полгода Смольный привлек к ответственности более 700 водителей автобусов за незаконные перевозки
Сегодня, 10:33
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nadezhda_sib

За полгода Смольный привлек к ответственности более 700 водителей автобусов за незаконные перевозки

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Последний рейд прошел 13-го июля.

Комитет по транспорту за полгода проверил более 3,5 тысяч транспортных средств, которые предназначены для пассажирских перевозок. По результатам проверки 17 транспортных средств категории "D" были "арестованы", сообщила пресс-служба Смольного.

С января 2020 было проведено 296 рейдов. За этот период к административной ответственности привлекли 763 водителя и составили 259 актов проверки. 

Последняя проверка прошла 13 июля. За неоднократные нарушения законодательства в сфере транспорта сотрудники Ространснадзора арестовали и поместили на специализированную стоянку два автобуса. Они принадлежат ИП Кузьмин А.С. Дело в том, что регулярные пассажирские перевозки по маршруту "Петербург — Сланцы" осуществлялись незаконно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что троллейбус №28 возобновит работу с 15 июля. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

 

Теги: автобус, комитет по транспорту, нарушения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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