Троллейбус №28 возобновит работу с 15 июля

Три маршрута в Петербурге до сих пор остаются закрытыми.

В Петербурге возобновит работу еще один маршрут. Речь идет о троллейбусе №28, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". Это связано с увеличенным пассажиропотоком.

Троллебуйс курсирует между проспектом Солидарности и станцией метро "Ломоносовская". Он вновь выйдет на маршрут с 15 июля.

Напомним, что со вчерашнего дня был продлен режим работы электротранспорта. Они вернулись к режиму, который был до введения ограничительных мер.

Трамвай №56, троллейбусы №№ 33 и 42 пока не возобновили свою работу. Также сообщалось, что Смольный продлил запрет на работу 25 маршруток.

Фото: Piter.TV