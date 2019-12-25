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Троллейбус №28 возобновит работу с 15 июля
Сегодня, 9:42
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Троллейбус №28 возобновит работу с 15 июля

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Три маршрута в Петербурге до сих пор остаются закрытыми.

В Петербурге возобновит работу еще один маршрут. Речь идет о троллейбусе №28, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". Это связано с увеличенным пассажиропотоком. 

Троллебуйс курсирует между проспектом Солидарности и станцией метро "Ломоносовская". Он вновь выйдет на маршрут с 15 июля. 

Напомним, что со вчерашнего дня был продлен режим работы электротранспорта. Они вернулись к режиму, который был до введения ограничительных мер.

Трамвай №56, троллейбусы №№ 33 и 42 пока не возобновили свою работу. Также сообщалось, что Смольный продлил запрет на работу 25 маршруток. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наземный транспорт, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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