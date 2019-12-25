Смольный продлил запрет на работу 25 маршруток

Они не выйдут на маршрут как минимум до 26 июля.

До 26 июля в Петербурге не будут осуществляться перевозки по 25 маршрутам "коммерческих" автобусом. Соответствующий документ был опубликован на сайте администрации города.

В том числе речь идет и о тех маршрутках, которые связывают станции метро "Улицы Дыбенко", "Проспект Просвещения" и "Ломоносовская" с торгово-развлекательными центрами "Мега".

Также до 26 июля запрет продлен для маршруток K-7 и К-8.

Также есть информация о том, что пока к работе не вернутся трамвай №56, троллейбусы №№8, 28, 33, 42.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV