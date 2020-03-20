За полгода Петербург посетили более 50 тыс. медицинских туристов

В городской бюджет направили почти 25 млн рублей за первое полугодие 2022 года, благодаря иностранным медицинским туристам, которые проходили лечение в городе на Неве.

Более 50 тыс. медицинских туристов посетили Петербург в период с января по июнь текущего года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в пресс-службе Смольного.

В городской бюджет направили почти 25 млн рублей за первое полугодие 2022 года, благодаря иностранным медицинским туристам, которые проходили лечение в городе на Неве. Отмечается, что в ближайшее время городские туроператоры представят обновленные программы для российских и иностранных гостей.

Как рассказала директор сети медцентров и эксперт медицинского туризма Наталья Григорьева, сам продукт медицинского туризма включает и дополнительные части: перелёт, трансфер, размещение, культурную программу. Возникает дополнительный объём оказания медицинской услуги, без которого, по мнению пациента, услуга будет выполнена не качественно.

Добавим, что за 2021 год Петербург посетили 80 628 медицинских туристов.

Ранее более 13 тыс. гостиничных номеров создадут в 15 регионах до конца 2025 года. Сергей Суханов рассказал о работе по формированию гостиничного фонда в России.

Фото: Piter.tv

