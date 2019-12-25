Более 13 тыс. гостиничных номеров создадут в 15 регионах до конца 2025 года

Сергей Суханов рассказал о работе по формированию гостиничного онда в России.

Более 13 тысяч гостиничных номеров создадут в 15 регионах до конца 2025 года. Соответствующее заявление в рамках рабочего правительственного совещания в Горно-Алтайске с представителями туристической индустрии и премьер-министра Михаила Мишустина сделал генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

До конца 2023 года будут введены два объекта, и еще два - в 2024 году, совокупный объем номеров - 727. А до конца 2025 года будут завершены проекты с общим номерным фондом более 13 тыс. в 15 субъектах РФ. Сергей Суханов, глава "Туризма.РФ"

Эксперт подчеркнул, что его корпорация начала формировать второй пул проектов для финансирования развития инфраструктуры отрасли. На этапе рассмотрения находится сейчас 28 объектов на 9 тысяч номеров. Речь идет о фонде различных категорий: от трех до пяти звезд. В первом пуле включены 53 проекта. Он подразумевает строительство к 2030 году порядка 150 гостиничных корпусов с 20 тысячами номеров.

Мишустин поручит изучить вопрос упрощения получения туристами водительских прав на снего- и вездеходы.

Фото и видео: Правительство России