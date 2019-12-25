Глава кабмина РФ рассказал о том, что вопрос не должен сказываться на уровне безопасности путешественников.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручит изучить вопрос упрощения получения туристами водительских прав на снего- и вездеходы. Соответствующее заявление глава правительства сделал в рамках рабочего совещания в Горно-Алтайске, которое проводилось при участии представителей туристической индустрии. Чиновник дал обещание коллегам дать соответствующее задание профильным ведомствам (МВД, Минсельхозу и Ростуризму). При этом он призвал не допускать снижения уровня безопасности, так как специальным транспортом важно уметь пользоваться профессионально.

Упрощение не всегда разумно, потому что основные несчастные случаи на отдыхе бывают, когда кто-то говорит: "смотри, как я умею". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер добавил, что российское правительство в этом смысле всегда выступает за упрощение всех процедурных вещей, но не навыков.

Ростуризм к 15 сентября разработает базу, определяющую статус туристических троп.

Фото и видео: Правительство России