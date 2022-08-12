Ростуризм к 15 сентября разработает базу, определяющую статус туристических троп

Михаил Мишустин признал важность на законодательном уровне закрепить термин и требования к природным маршрутам.

Ростуризм к 15 сентября разработает правовую базу, определяющую статус туристических троп. Соответствующее заявление премьер-министр России Михаил Мишустин сделал в рамках рабочего заседания с представителями кабмина и туристической отрасли в Горно-Алтайске. Таким образом чиновник ответил на вопрос генерального директора глэмпинга "Алтайское кочевье" Ирины Слесаревой.

К 15 сентября Ростуризм должен собрать соответствующую информацию со всех ведомств для того, чтобы ввести нормативно понятие "туристическая тропа". У нас достаточно большое количество предложений, чтобы мы нормативно стали это регулировать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил о серьезности обсуждения в правительстве вопроса. Он призвал ориентироваться на комплексную ситуацию, смотреть на доступность маршрутов и возможности по объемам загрузки путешественниками. Ирина Слесарева отметила, что сейчас в российском законодательстве имеются ограничения, которые не позволяют организовывать экологические тропы и сервис на территориях особо охраняемых мест, лесного фонда и мест сельхозназначения. При этом экотропа подразумевает возможность для человека посещать заповедные уголки страны, сводя к минимуму вред дикой природе.

Мишустин считает важным расширить чартерную программу путешествий на ж/д.

Фото и видео: Правительство России