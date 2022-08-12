Мишустин считает важным расширить чартерную программу путешествий на ж/д

Глава кабмина позитивно оценил вопрос расширения программы на железную дорогу.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин считает важным расширить чартерную программу путешествий на железнодорожные перевозки ради развития путешествий по стране. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочего совещания с коллегами по развитию туристической отрасли, которое проводилось в Горно-Алтайске.

Что касается железнодорожных перевозок, идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с РЖД… посмотреть, как мы можем проработать этот механизм, потому что это тоже, мне кажется, очень важно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил о том, что вопрос будет актуален в тех случаях, когда человек прибывает в аэропорт места назначения, но ему все еще требуется добираться до конечной цели маршрута на другом виде транспорта. По мнению Мишустина, запуск авиационной чартерной программы по России позволил властям "совершенно по-другому" сформировать пакетные предложения для клиентов, а также сделал возможными поездки туристов в самые заповедные места. на данные цели в государственном бюджете страны заложено на три года свыше трех миллиардов рублей.

Ростуризм назвал число туристов, отдохнувших в России в этом году.

Фото и видео: Правительство России