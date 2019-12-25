Ростуризм назвал число туристов, отдохнувших в России в этом году

Зарина Догузова объяснила рост количества путешественников внутри страны.

Названо количество туристов, отдохнувших в России в этом году. Информацией на рабочем совещании в Горно-Алтайске с членами правительства страны поделилась глава профильного ведомства (Ростуризма) Зарина Догузова. Чиновница пояснила, что с начала 2022 года в стране смогли отдохнуть порядка 34 миллионов человек. Данный показатель превышает тот, который фиксировался в 2021 году и даже тот, который был в доковидном 2019 году.

По итогам 2022-го мы ожидаем турпоток на уровне 61 миллиона человек. И, таким образом, мы максимально вплотную подойдем к рекордной цифре, которая была в 2019 году — 65 миллионов. Зарина Догузова, глава Ростуризма

По мнению эксперта, за два года в России серьезно изменилась структура туристического потока. В два раза увеличилось количество отдыхающих внутри страны, а также наблюдается рост отдыхающих с медицинскими целями, хотя ранее преобладали бизнес-поездки.

Ростуризм планирует в ближайшее время внести в правительство законопроект о гостевых домах.

Фото и видео: Правительство России