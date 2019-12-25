Зарина Догузова рассказала о том, как проект повлияет на сервис для путешественников.

Ростуризм планирует в ближайшее время внести в правительство законопроект о гостевых домах. Соответствующее заявление в рамках рабочего заседания при правительстве РФ и при участии премьер-министра Михаила Мишустина рассказала Зарина Догузова. Глава профильного ведомства отметила, что законопроект о регулировании работы данных мест размещения путешественников будет внесен на изучение кабинета министров, так как по нему сняты практически все принципиальные разногласия сторон.

Очень непростой законопроект, много дискуссий вокруг него, в том числе и с бизнес-сообществом. Но на текущий момент мы практически все принципиальные разногласия и развилки, которые были, сняли. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Эксперт напомнила коллегам о том, что данный законопроект очень важен для туристической отрасли. Реализация документа позволит вывести гостевые дома из "серой зоны". В свою очередь такое решение напрямую и положительно скажется на качестве предоставляемого клиентам сервиса. Поправки, которые легализуют статус гостевых домов, могут быть приняты в 2022 году. А в законную силу проект вступит уже со следующего курортного сезона.

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Фото и видео: Правительство России