Глава кабмина оценил расширение туристического проекта от Алтайского края.

Российское правительство профинансирует строительство радонопровода на курорте "Белокуриха горная". Информацией о проекте руководителю кабинета министров рассказал генеральный директор "Курорт "Белокуриха"" Константин Ежов. Бизнесмен уточнил, что проект работает для путешественников в Алтайском крае с 2013 года.

На текущий момент в эксплуатацию введена автомобильная дорога к горнолыжному комплексу, расположенному на горе Мишина. Также специалисты завершили мероприятия по созданию местного гостиничного комплекса "Олимп-парк". Строится новый отель "Гранд-Крио Алтай". За счет расширения проекта будет сформировано порядка двух тысяч новых рабочих мест.

Премьер-министр России пообещал дать поручения своим коллегам и рассмотреть возможность государственного софинансирования радонопровода на курорте "Белокуриха горная". Этот решение поможет снабжать трубопровод целебной водой. Ближайшее месторождение от источника находится на расстоянии 7 километров. К проекту также будут привлечены региональные бюджетные средства Алтайского края.

Мишустину представили проект "Алтайское кочевье" и экотропу "Бирюзовая".

Фото и видео: Правительство России