Российское правительство считает экотуризм одним из перспективных направлений в Горном Алтае.

Российскому премьер-министру Михаилу Мишустину представили проект "Алтайское кочевье" и экотропу "Бирюзовая". В рамках рабочей поездки по Алтаю чиновник вместе с делегацией оценил юрточный глэмпинг, отвечающий принципам экотуризма. Программа будет включать в себя аспекты культуры народов-кочевников. Руководитель кабинета министров предложил на базе проекта создать музей или соответствующую выставку, которую можно будет посетить по "Пушкинской карте".

Уже сейчас для гостей глэмпинга "Алтайское кочевье" работают 24 основных и 12 дополнительных мест размещения, а также ресторан с открытой кухней на 30 мест. Заполняемость места размещения на текущий момент составляет 70%. Также путешественники могут посетить экотропу "Бирюзовая", длина которой составляет один километр. В будущем этот маршрут будет интегрирован в систему кольцевых троп, , которая связана с местным комплексом Талдинских пещер.

Михаил Мишустин подчеркнул, что если данный глэмпинг не наносит вреда окружающей среде, то это направление может стать одним из самых перспективных для региона Горного Алтая.

Михаилу Мишустину рассказали о строительстве всесезонного горнолыжного комплекса "Каракольские озера".

Фото и видео: Правительство России