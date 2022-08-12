Кабмину РФ представили проект развития комплекса и трасс.

Российскому премьер-министру Михаилу Мишустину рассказали о строительстве всесезонного горнолыжного комплекса "Каракольские озера". Объект планируется к сдаче в 2028 году. Инфраструктура будет включать в себя пятизвездочный гостиничный комплекс на 320 номеров, а также спортивные трассы с общей протяженностью в 22 километра. Руководитель кабинета министров рассчитывает на то, что стоимость номеров будет доступной для обычных путешественников, которые берут с собой детей.

Концепция развития проекта будет разработана со строгим соблюдением природоохранного законодательства и обсуждена с местными жителями. пресс-служба кабмина РФ

Известно, что за счет нового комплекса регион создаст порядка 500 новых рабочих мест. Гостиница должна оказать мультипликативный эффект на развитие экономической системы России. Объект начнет возводиться по завершению стройки автомобильной трассы Урлу-Аспак – Каракол. Вместе с горнолыжным комплексом будет подготовлена новая воздушная гавань в Горно-Алтайске. К 2024 году чиновники планируют завершить строительство нового аэровокзального комплекса. Это решение позволит увеличить пассажиропоток в более чем четыре раза.

Мишустин ознакомился с проектами туристических комплексов Алтая.

Фото и видео: Правительство России