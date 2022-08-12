делегация из Москвы посетила презентацию туристических проектов в Алтае.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с проектами туристических комплексов Алтая. Он прошелся по презентациями проектов региона. В мероприятии чиновника сопровождали глава Ростуризма Зарина Догузова, министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава республики Олег Хорохордин. Работы представлены в холле местного Национального драматического театра.

Эксперты рассказали о развитии в регионе всесезонного курорта "Манжерок". Там специалисты намерены создать современный отель с туристическим сервисом, виллы для "премиум"-сегмента, панорамный ресторан, канатные и горнолыжные трассы. Будет обновлена инфраструктура для самого озера Манжерок.

Руководителя правительства интересовал вопрос о средней стоимости проживания на курортах Алтая в сутки. В ходе опроса оказалось, что семья из четырех человек может получить услуги по размещению по стоимости в 507 тысяч рублей за день. При этом представители других регионов называли цены от 3 тысяч рублей.

Кабмин России увеличил вдвое кэшбэк за путевки на Дальний Восток.

Фото и видео: Правительство России