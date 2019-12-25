Кабмин России увеличил вдвое кэшбэк за путевки на Дальний Восток

Премьер РФ рассказал о росте порога возврата по туристическому кэшбеку в ДФО.

Российское правительство увеличило вдвое туристический кэшбэк за путевки на Дальний Восток. Теперь путешественники смогут вернуть себе до 40 тысяч рублей. Соответствующее заявление в рамках рабочего заседания по вопросам развития туристической индустрии страны, которое проходило в Горно-Алтайске, сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей. Мишустин заявил, что осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком в 20% стартует 25 августа.

Фото и видео: Правительство России