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Кабмин России увеличил вдвое кэшбэк за путевки на Дальний Восток
Сегодня, 10:56
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Кабмин России увеличил вдвое кэшбэк за путевки на Дальний Восток

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Премьер РФ рассказал о росте порога возврата по туристическому кэшбеку в ДФО.

Российское правительство увеличило вдвое туристический кэшбэк за путевки на Дальний Восток. Теперь путешественники смогут вернуть себе до 40 тысяч рублей. Соответствующее заявление в рамках рабочего заседания по вопросам развития туристической индустрии страны, которое проходило в Горно-Алтайске, сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей. Мишустин заявил, что осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком в 20% стартует 25 августа.

Фото и  видео: Правительство России

Теги: дальний восток, кабмин, михаил мишустин, туризм, туристический кэшбек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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