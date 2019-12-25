Премьер РФ рассказал о сроках, в которые туристы могут путешествовать по программе.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком в 20% стартует 25 августа. Граждане смогут приобрести путевки на период с 1 октября по 25 декабря текущего года. Соответствующую информацию чиновник огласил в рамках рабочего совещания по развитию индустрии, которое проходит в Горно-Алтайске. Руководитель кабинета министров отметил перед коллегами, что в федеральной программе принимают участие все субъекты страны.

Хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В частности, круизный кэшбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения водной навигации. Михаил Мишустин напомнил о том, что туристы смогут вернуть себе до 20 процентов от стоимости приобретенной путевки. Этой возможностью воспользуются примерно 600 тысяч человек. В кабмине РФ уверены в том, что программа хорошо себя зарекомендовала и поддержала экономику регионов даже в периоды низкой туристической загруженности, когда местная инфраструктура оказывается традиционно недозагружена.

Мишустин заявил о важности формирования внутреннего спроса на стройматериалы и ресурсы.

Фото и видео: Правительство России