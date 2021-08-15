Мишустин заявил о важности формирования внутреннего спроса на стройматериалы и ресурсы

Глава кабмина принял у себя Романа Новикова из "Росавтодора".

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о важности формирования внутреннего спроса на строительные материалы и ресурсы. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочей встречи с руководителем профильного ведомства "Росавтодор" Романом Новиковым. Эксперт полагает, что эти меры окажут дополнительную поддержку всей экономической системе страны. Кабмин отправляет значительный объем финансирования на капитальный ремонт трасс. Такие вложения позволяют государству сократить логистические издержки и создать новые места для работы.

Сейчас очень важно в условиях внешнего давления формировать именно резервы, связанные с услугами, со стройматериалами, с ресурсами на территории РФ. Это дополнительная поддержка всей экономике страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров подчеркнул, что пятилетняя программа по дорожному строительству является одним из наиболее важных стратегических проектов страны. Во время поездки по Владимирской области, Мишустин лично инспектировал ход мероприятий по созданию трассы М-12.

Мишустин: Арктика и Дальний Восток требуют особого внимания.

Фото и видео: Правительство России