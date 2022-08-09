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Мишустин: Арктика и Дальний Восток требуют особого внимания

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Премьер страны оценил важность инвестиций в регионы.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Арктика и Дальний Восток требуют особого внимания со стороны государства из-за своего географического расположения. Такое мнение чиновник высказал во время рабочей встречи с генеральным директором от Корпорации развития ДФО и Арктики (КРДВ) Николаем Запрягаевым. 

Стратегия ускоренного развития включает в себя целый комплекс мероприятий по поддержке бизнеса, созданию новых рабочих мест, комфортных условий для жизни людей, увеличения их доходов.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин обратил внимание на то, что КРДВ принимает непосредственное участие в процессе. В том числе, привлекает инвестиции и бизнесменов во все экономические направления региона, начиная сферой машиностроения и заканчивая туризмом. В кабмине РФ заявили о важности формирования благоприятных финансовых и административных условий для инвесторов.

Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток.

Фото и видео: Правительство России

Теги: арктика, бизнес, дальний восток, инвестиции, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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