Мишустин: Арктика и Дальний Восток требуют особого внимания

Премьер страны оценил важность инвестиций в регионы.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Арктика и Дальний Восток требуют особого внимания со стороны государства из-за своего географического расположения. Такое мнение чиновник высказал во время рабочей встречи с генеральным директором от Корпорации развития ДФО и Арктики (КРДВ) Николаем Запрягаевым.

Стратегия ускоренного развития включает в себя целый комплекс мероприятий по поддержке бизнеса, созданию новых рабочих мест, комфортных условий для жизни людей, увеличения их доходов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин обратил внимание на то, что КРДВ принимает непосредственное участие в процессе. В том числе, привлекает инвестиции и бизнесменов во все экономические направления региона, начиная сферой машиностроения и заканчивая туризмом. В кабмине РФ заявили о важности формирования благоприятных финансовых и административных условий для инвесторов.

Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток.

Фото и видео: Правительство России