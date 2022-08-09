Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ближайшее время поедет на Дальний Восток с официальным визитом. Соответствующее заявление глава правительства сделал в рамках рабочей встречи с генеральным директором от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.
В ближайшее время я также собираюсь на Дальний Восток, буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, который там работает.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин: бизнес сможет получать госгарантии на 50% долга по инфраструктурным кредитам.
Фото и видео: Правительство России
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