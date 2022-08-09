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Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток

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Премьер страны рассказал о рабочей поездки в ДФО.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ближайшее время поедет на Дальний Восток с официальным визитом. Соответствующее заявление глава правительства сделал в рамках рабочей встречи с генеральным директором от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

В ближайшее время я также собираюсь на Дальний Восток, буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, который там работает.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: бизнес сможет получать госгарантии на 50% долга по инфраструктурным кредитам.

Фото и видео: Правительство России

Теги: дальний восток, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня,

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