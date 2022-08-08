Мишустин: бизнес сможет получать госгарантии на 50% долга по инфраструктурным кредитам

Их можно будет получить на срок от трех до 30 лет.

Бизнес сможет получать государственные гарантии на 50% долга по инфраструктурным кредитам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, правительство в качестве расширения поддержки бизнеса подготовило правила предоставления гарантий по кредитам и займам, привлекаемым на развитие инфраструктуры. Мишустин подчеркнул, что реализация крупных проектов требует высоких затрат.

Глава правительства добавил, что государственные гарантии можно будет получить на срок от трех до 30 лет. Минимальная сумма такого вида обеспечения составит 2 млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе.

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