Мишустин: экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе

Он подчеркнул, что эти платежи должны целевым образом расходоваться на меры по защите природы.

Деньги от экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, согласно новому постановлению будет введет порядок финансирования мер по защите окружающей среды из региональных и местных бюджетов. Мишустин отметил, что средства на ликвидацию объектов, наносящих вред экологии, будут поступать и от нарушителей за счет штрафов.

Подобные платежи, поступая в бюджет субъекта и муниципалитета, должны целевым образом расходоваться на конкретные меры по защите природы. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин призвал обеспечить комфортные ж/д перевозки в Крым на фоне закрытия авиасообщения.

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