Мишустин: экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе

Деньги от экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, согласно новому постановлению будет введет порядок финансирования мер по защите окружающей среды из региональных и местных бюджетов. Мишустин отметил, что средства на ликвидацию объектов, наносящих вред экологии, будут поступать и от нарушителей за счет штрафов.
Подобные платежи, поступая в бюджет субъекта и муниципалитета, должны целевым образом расходоваться на конкретные меры по защите природы.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин призвал обеспечить комфортные ж/д перевозки в Крым на фоне закрытия авиасообщения.
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