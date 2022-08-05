Мишустин призвал обеспечить комфортные ж/д перевозки в Крым на фоне закрытия авиасообщения

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости не допустить сбоев во время сезона отпусков.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал главу Росжелдора обеспечить обеспечить безопасные и комфортные пассажирские перевозки по железной дороге в Крым на фоне закрытия южного авиасообщения. Соответствующий диалог между премьер-министром и Алексеем Дружининым произошел в рамках рабочей встречи в Москве. Руководитель кабмина страны уточнил, что сейчас в летнее время наступает пик сезона, когда отдыхающие массово хотят посетить полуостров.

Я хотел бы спросить у вас, как в целом обстоит ситуация с Крымской железной дорогой, ведь у нас с учетом текущих ограничений в авиасообщении это основной способ, как граждане могут добираться до крымских здравниц. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По завершении доклада главы Росжелдора Михаил Мишустин отметил, что развитие перевозок по Крымской железной дороге представляется для государства стратегически важной задачей. Он призвал коллегу монтировать обстановку, связанную с сезоном отпусков, чтобы не допустить сбоев в работе.

В Росжелдоре сообщили о перевозке в Крым за полгода 1,4 млн пассажиров.

Фото и видео: Правительство России