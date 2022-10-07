За покупку военника экс-футболист молодёжки "Уфы" должен выплатить 400 тысяч

Суд переквалифицировал дело.

За покупку военного билета бывший футболист молодёжного клуба "Уфа" должен выплатить 400 тысяч. Соответствующее решение в ходе заседания огласила судья в Ленинской районной инстанции. Фигурантом расследования стал 23-летний Дмитрий Белозеров. Его признали виновным по статье за покушение на дачу взятки, хотя ранее действия подозреваемого характеризовались как "дача взятки". Следственные органы полагают, что Белозеров в декабре 2019 года передал посреднику 175 тысяч рублей для получения отсрочки от службы в Вооруженных силах России. Посредник должен был передать средства должностному лицу военного комиссариата, но на самом деле не сделал этого.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, способствование в изобличении иных участников преступления. пресс-служба суда

Напомним, что Дмитрий Белозеров признал свою вину. Государственное обвинение просило судебную инстанцию назначить для подсудимого штраф в размере 2,6 млн рублей.

Петербурженка проведет больше двух лет в колонии за оплату новогодних покупок картой ребёнка.

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