Петербурженка проведет больше двух лет в колонии за оплату новогодних покупок картой ребёнка

Суд установил, что женщина 30 декабря 2021 года обнаружила чужой кошелек с банковской картой, лежащий на земле у подъезда дома по улице Всеволода Вишневского.

Петербурженку признали виновной в краже, так как она использовала банковскую карту ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что женщина 30 декабря 2021 года обнаружила чужой кошелек с банковской картой, лежащий на земле у подъезда дома по улице Всеволода Вишневского. Петербурженка, пользуясь бесконтактной формой оплаты, неоднократно использовала банковскую карту 31 декабря 2021 года при оплате покупок в различных магазинах, потратив более 6 тысяч рублей. Карта принадлежала несовершеннолетней девочке.

Женщина проведет 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее на Заневском проспекте у мужчины украли рюкзак с миллионом рублей.

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