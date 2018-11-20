Брат за брата: мужчина предстанет перед судом за поджег автомобиля по просьбе друга

В худшем случае поджигателю грозит два года лишения свободы.

Житель Пушкинского район предстанет перед судом за поджег автомобиля петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Само преступление было совершено в мае прошлого года. Совершить поджег мужчину попросил его друг, который рассказал, что машина принадлежит новому кавалеру его бывшей девушке. Подсудимый согласился и, взяв у "заказчика" деньги, купил на заправке два литра бензина, которые перелил в канистру. Тару с горючим он поместил на крышу автомобиля и поджег, после чего скрылся с места преступления.

Ущерб хозяин авто оценил в 400 тысяч рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога". В худшем случае поджигателю грозит два года лишения свободы.

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