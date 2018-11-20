Суд Петербурга принял иск депутата к врио губернатору за слова о блокаде

Парламентарий требует выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 рубля.

В Петербурге Смоленский райсуд зарегистрировал иск депутата ЗакСа Максима Резника к врио губернатору города. Поводом для судебного разбирательства стали слова градоначальника, которые по мнению истца порочат его честь и достоинство. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что ранее в сети появилась запись, на которой голос, похожий на голос глава Северной Столицы, говорит, что парламентарии указывал на необходимости сдать Ленинград фашистам во время блокады и комментарием, что Резник "сошел с ума". В Смольном данный прецедент отрицать не стали, однако врио отметил, что слова были вырваны из контекста его речи перед ветеранами, и обидеть депутата он не хотел.

Истец счел заявление порочащим его честь и достоинство и потребовал разметить на сайте Смольного официальное опровержение и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 рубля. Судебное заседание по данному вопросу назначено на 21 февраля.



Ранее на Piter.TV: Долги "Метростроя" выросли за сутки на 15 миллионов рублей

Фото: Piter.TV