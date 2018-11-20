Долги "Метростроя" выросли за сутки на 15 миллионов рублей

С исками в суд обратились сразу четыре компании.

В среду, 6 февраля, компания "Метрострой" и ее дочерние структуры получили сразу шесть исков от различных компаний общей суммой 15 млн рублей.

Известно, что к скандальному подрядчику по строительству метро в Петербурге свои претензии в суде выставили "Энергосорс", "Архитектурная фотограмметрия", "Водоканал", "Метробетон". Как выяснилось, за аренду строительного оборудования "Метрострой" задолжал 10 млн рублей, компании про производству бетона 5 млн рублей, "Водоканалу" 173 тыс. рублей, а компания "Архитектурная фотограмметрия" потребовала взыскать 500 тыс. рублей.

Напомним, что скандал вокруг "Метростроя" обрел широкую огласку после того, как строители новых станций метрополитена объявили голодовку. Рабочие не получали заработную плату на протяжении нескольких месяцев. В общей сложности подрядчик задолжал своим сотрудникам 440 млн рублей. Общая задолженность перед банками, частными компаниями и сотрудниками на конец 2019 года составляла 23 млрд рублей.

Видео, фото: Piter.tv