Митинг за честные выборы: взгляд PITER.TV

В Петербурге прошла согласованная акция против фальсификаций на выборах и политических репрессий.

Согласованный митинг начался 19:00 на площади Ленина. На сцене выступили члены штаба Навального, кандидаты в муниципальные депутаты и руководитель фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский.

На площади также собралось около 500 недовольных петербуржцев. Митингущие выступили против нарушений, зафиксированных на минувших выборах. Среди них - вбросы бюллетеней, махинации с надомных голосованием, пропажа урн и угрозы в адрес наблюдателей, отметили выступающие. Участники митинга скандируют против подмены бюллетеней после голосования и пересчета голосов.

Борис Вишневский высказал мнение, что пересчет в "Озере Долгом" был имитирован, а его результат - подделан. Многие оппозиционные депутаты были солидарны с этим высказыванием.

8 сентября не конец истории, а только начало! Начало неизбежного освобождения Петербурга от клоунов во власти. И те, кто завтра соберутся [на инаугурации], они все прекрасно понимают. Я видел их лица после 8 сентября: они в бешенстве своем фальсификаторском из страха потерять власть. Они знают, что Беглов не губернатор Петербурга, это губернатор опричников. Этот снеговик первомайский никогда не будет губернатором свободных петербуржцев! - заявил Максим Резник со сцены

Участники выборов скандировали лозунги за отмену результатов голосования и проведение честных выборов. Акцию протеста контролировали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Обошлось без задержаний.

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