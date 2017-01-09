За петербургскими дворниками на окраинах будут следить через спутник

В будущем Смольный намерен подключить к спутникам вообще всех "специалистов ручного труда".

Скоро следить за работой дворников можно будет не только в Петроградском, но и в других районах. Об этом сообщает Мойка78.

Весной этого года пилотный проект был запущен в Петроградском районе, где работников оснастили GPS-трекерами. К середине августа такие же устройства получили дворники ГУДП "Путь" на юге города и работники ОАО "Коломяжское" на севере. Смольный со временем хочет подключить к спутнику вообще всех работников "ручного труда". Но эксперты такую перспектику ну одобряют.

Это позволяет синхронизировать уборку. Например, во дворах, куда не заедет техника и могут работать только специалисты ручного труда. Комитет по благоустройству

Чиновники считают, что с помощью такого сервиса будет легче контролировать выполнение и тщательность выполнения поставленных задач. Но эксперты считают, что это система больше нужна компаниям, которые занимаются уборкой, нежели комитету.

Мониторить передвижения конкретных сотрудников и координировать их должен один человек на отдельно взятой территории, а не бюрократическая машина в рамках целого района или даже города. Евгений Пургин, глава Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Петербурга

Ранее пьяный дворник ударил петербуржца шилом в сердце.

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