За петербургскими дворниками на окраинах будут следить через спутник

Скоро следить за работой дворников можно будет не только в Петроградском, но и в других районах. Об этом сообщает Мойка78.
Весной этого года пилотный проект был запущен в Петроградском районе, где работников оснастили GPS-трекерами. К середине августа такие же устройства получили дворники ГУДП "Путь" на юге города и работники ОАО "Коломяжское" на севере. Смольный со временем хочет подключить к спутнику вообще всех работников "ручного труда". Но эксперты такую перспектику ну одобряют.
Это позволяет синхронизировать уборку. Например, во дворах, куда не заедет техника и могут работать только специалисты ручного труда.
Комитет по благоустройству
Чиновники считают, что с помощью такого сервиса будет легче контролировать выполнение и тщательность выполнения поставленных задач. Но эксперты считают, что это система больше нужна компаниям, которые занимаются уборкой, нежели комитету.
Мониторить передвижения конкретных сотрудников и координировать их должен один человек на отдельно взятой территории, а не бюрократическая машина в рамках целого района или даже города.
Евгений Пургин, глава Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Петербурга
Ранее пьяный дворник ударил петербуржца шилом в сердце.
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