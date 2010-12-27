Пьяный дворник ударил петербуржца шилом в сердце

Потерпевший попросил дворника вести себя тише и не нарушать общественный порядок.

В Центральном районе Петербурга задержали пьяного дворника, ударившего местного жителя шилом в область сердца. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Во вторник вечером пьяный 50-летний дворник, находясь в помещении дворницкой в доме №32 на 6-ой Советской улице, начал шуметь и нарушать общественный порядок. После того, как потерпевший сделал ему замечание, мужчина взял шило и ударил петербуржца в область сердца. Сотрудники правоохранительных органов и скорая приехали на место происшествия незамедлительно. Пострадавшего госпитализировали, задержанного доставили в 76 отдел полиции. В дежурной части выяснилось, что мужчина находится в розыске за преступление, предусмотренное статьей "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" , совершенное на территории Республики Тыва.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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