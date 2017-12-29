За первую неделю 2018 года китаянка заработала 2 миллиарда долларов

Одна из богатейших женщин Китая заработала больше 2-х миллиардов долларов за первые несколько дней 2018 года

Богатейшая женщина Китая Ян Хуэйянь, которая владеет контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, успела заработать более двух миллиардов долларов в первые дни 2018 года. Об этом сообщает Bloomberg.

К 5 января состояние 36-летней Ян Хуэйянь увеличилось до 25,6 миллиарда долларов, а к 9 января — до 28 миллиардов долларов. В результате чего женщина вошла в пятерку самых богатых жителей Китая и заняла 29-ю строчку в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

Самым богатым жителем Китая является основатель Alibaba Group Джек Ма - 48,2 миллиарда долларов. Богатейшим человеком в мире Bloomberg называет основателя Amazon Джеффа Безоса — его состояние оценивается в 105 миллиардов долларов.

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