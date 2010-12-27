В первые числа ноября в Петербурге произошло более 1000 аварий

В этих ДТП погибли трое человек, 60 – пострадали.

С 1 по 4 ноября в Петербурге произошло 1239 ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

В общей сложности в этих авариях пострадали 60 человек, в их числе двое детей. Кроме того, трое горожан погибли, в том числе один несовершеннолетний.

За этот же период времени в Ленобласти зафиксировано 288 ДТП. Среди пострадавших 38 человек, в том числе семь детей. Четверо погибли.

Ранее мы писали, что массовая авария спровоцировала страшную пробку в Кировском районе.

Фото: pixabay.com